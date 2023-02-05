Пушков высмеял признание Германии о взрывах на «Северных потоках» Сенатор Пушков раскритиковал признание генпрокурора ФРГ о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков подверг критике заявления генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В своем Telegram-канале Пушков удивился глубине выводов немецких следователей.

Потрясающая по «глубине» и «тонкости» выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает... — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что весь мир знает, кто стоит за взрывами, и, естественно, об этом знают и в Берлине. Но вместо этого там предпочитают делать глубокомысленные заявления, добавил Пушков.

Ранее немецкий генпрокурор Петер Франк заявил, что на текущий момент у группы, расследующей взрывы на «Северных потоках», нет доказательств причастности России к провокациям. В интервью газете Welt am Sonntag он отметил, что специалисты взяли на экспертизу пробы воды и почвы. Кроме того, в распоряжении следствия оказались обломки трубопроводов с соответствующих участков взрывов в датской и шведской экономических зонах. Как указал Франк, работа продолжается.