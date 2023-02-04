«Невозможно доказать»: Берлин о «руке Москвы» в подрыве «Северных потоков» Генпрокурор ФРГ Франк: причастность РФ к взрывам на «Северных потоках» на данный момент не доказана

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Место утечки газопровода «Северный поток»

На текущий момент у группы, расследующей взрывы на «Северных потоках», нет доказательств причастности России к провокациям, сообщил немецкий генпрокурор Петер Франк. В интервью газете Welt am Sonntag он отметил, что специалисты взяли на экспертизу пробы воды и почвы. Кроме того, в распоряжении следствия оказались обломки трубопроводов с соответствующих участков взрывов в датской и шведской экономических зонах. Как указал Франк, работа продолжается.

На данный момент это (причастность России к взрывам на «Северных потоках». — NEWS.ru) невозможно доказать. <...> В настоящее время мы проводим криминалистическую оценку всего этого. Швеция и Дания проводят собственное расследование, но мы поддерживаем связь, — высказался Франк.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Берлин до сих пор не озвучил свои предположения по виновным в диверсии на «Северных потоках». Немецкий политик считает, что сначала должно пройти тщательное расследование.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.