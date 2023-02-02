Шольц ответил на вопрос о виновных в диверсии на «Северных потоках» Шольц обещал высказать версии по ЧП на «Северных потоках» при наличии доказательств

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Берлин до сих не озвучил свои предположения по виновным в диверсии на газопроводах «Северные потоки». Как передает РИА Новости, немецкий политик считает, что сначала должно пройти тщательное расследование.

Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно, — подчеркнул Шольц на встрече с согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен.

Ранее сообщалось, что немецкие следователи мало продвинулись в расследовании диверсии на «Северном потоке». Однако по версии Times, власти Германии остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что довольна разрушением «Северного потока — 2». Она также предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2».