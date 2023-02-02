В ФРГ считают, что Россию подставили терактами на «Северных потоках» Times: в ФРГ допустили, что теракт на «Северных потоках» устроила одна из стран Запада

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могло устроить некое западное государство, считают немецкие следователи, занимающиеся делом о терактах, пишет газета Times. По мнению издания, при этом предполагалось свалить всю вину на Россию.

Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию, — говорится в материале газеты.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу: «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прямо заявила, что довольна разрушением «Северного потока — 2». Она также предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы на газопроводе осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.