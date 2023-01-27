Нуланд высказалась о роли «Северного потока» в украинском конфликте Нуланд уверена, что статус «Северного потока» не имел решающего значения для ситуации на Украине

Фото: Sarahbeth Maney - Pool via CNP/Global Look Press

Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предположила, что конфликт на Украине все равно перешел бы в стадию военизированной эскалации, даже если в ЕС не отклонили бы санкции против «Северного потока — 2», передает ее слова RT. Она позитивно высказалась по поводу разрушения российского газопровода водах Европы. Так она ответила на вопрос сенатора Теда Круза, который спросил ее о роли отклоненной санкции в развитии боевых действий.

Сенатор Круз, я, как и вы, думаю, вся администрация США очень довольна, зная, что «Северный поток — 2» представляет собой теперь, как вы любите говорить, груду металла на дне моря, — заявила Нуланд.

При этом она повторила, что ситуация с «Северным потоком» не имела «решающего значения» в решении Путина начать боевые действия.

Трубопроводы сильно пострадали в результате подводных взрывов в сентябре 2022 года, что в Москве сочли диверсионными атаками. В Кремле называли инцидент «террористической атакой».

Ранее Нуланд предположила, что Украина может выиграть в военном противостоянии, а под победой политик понимает «выживание Украины и ее процветание как более чистого, демократического государства». В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по внешнеполитическим вопросам назвала Украину «прачечной коллективного Запада», поскольку в стране долгое время «отмывала» коррупционные деньги европейская элита.