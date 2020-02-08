https://static.news.ru/photo/ca225912-4af3-11ea-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GobalLookPress

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в РФ об улучшении отношений между странами.

Слова звучат дёшево, если не подкреплены действиями, — сообщил сенатор на своей странице в Twitter.

Он отметил, что такими действиями могло бы стать снятие ограничительных мер США в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

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Как писал NEWS.ru ранее, посол США в России Джон Салливан сообщил, что улучшение отношений между странами его приоритетная задача. Посол подчеркнул, что страны уже осуществляют сотрудничество по нескольким направлениям.