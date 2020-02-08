https://static.news.ru/photo/58bb4ccc-4aa1-11ea-b549-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: USEmbRuPress/twitter.com

Посол США Джон Салливан заявил, что при его назначении американский лидер Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы он сделал всё возможное для улучшения отношений с Россией.

Трамп остановился на моей кандидатуре 6 месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией, которые переживают сложный период, — рассказал представитель дипмиссии.

Салливан отметил, что у США и России «есть несколько областей», в которых уже сегодня осуществляется сотрудничество. При этом он пообещал наладить диалог, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, американский посол вручил верительную грамоту президенту России Владимиру Путину 5 февраля. Американский дипломат начал работать в Госдепе США с мая 2017 года. В апреле 2018-го Салливан 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США после отставки Рекса Тиллерсона. Осенью 2019 года Салливан заявлял, что отношения России и США «деградировали», однако необходимо продолжать сотрудничество с Москвой.

Между тем не все в Вашингтоне стремятся налаживать отношения с Москвой. Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о том, что США должны поддерживать НАТО, чтобы противостоять России и Восточной Европе.