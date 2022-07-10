Пушков предупредил лидеров Запада о переоценке их возможностей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Высказываясь о поддержке Украины, лидеры стран Запада, возможно, не вполне трезво оценивают свои возможности и способность нести бремя собственных санкций. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков. В этой связи он привёл в пример премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, подавшего в отставку.

Давая обещания Украине поддерживать её «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран, — написал Пушков.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако, по словам Пушкова, это было только предположением, «а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь закончилась».

Полагаю, в одиночестве он не останется, — резюмировал Пушков.

Ранее авторы американской газеты The New York Times заявили, что в долгосрочной перспективе США и их союзники едва ли будут иметь возможность продолжать оказывать Украине военную поддержку на нынешнем уровне. Журналисты отметили неопределённость сроков завершения специальной операции на Украине и констатировали, что рано или поздно запасы оружия у Запада начнут иссякать.