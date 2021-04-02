Пушков предрёк США лидерство по деградации из-за легализации наркотиков

https://static.news.ru/photo/0082e862-35e2-11eb-8d18-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США станут мировым лидером по социальной деградации в связи с легализацией наркотиков. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что Нью-Йорк стал 15-м американским штатом, который легализовал на своей территории употребление и продажу марихуаны.

По мнению Пушкова, это свидетельствует о том, что в стране «сорвались с цепи» разнообразные радикалы и недалёк день, когда в легальное поле выйдут и тяжёлые наркотики.

С легализацией тяжёлых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации, — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков иронично прокомментировал информацию о телефонном разговоре между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Особое внимание сенатор заострил на теме коррупции. Об этом писал NEWS.ru.