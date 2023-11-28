Пункт дислокации ВСУ «сложился» после меткого попадания российской ракеты Пегов опубликовал кадры уничтожения пункта ВСУ

Фото: МО РФ

Военкор Семен Пегов опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения пункта ВСУ в зоне СВО. На видео после точного попадания российской ракеты здание почти полностью разрушается.

Пункт временной дислокации ВСУ сложился после меткого попадания наших артиллеристов, — указано в сообщении канала.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев до этого рассказал, что при ракетных ударах Вооруженных сил России по Киеву пострадал авиазавод вблизи аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для украинских войск. Он уточнил, что удар был нанесен ночью 24 ноября. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Лебедев предоставил видеозапись с моментом прилета, на которой сначала слышны звуки работы украинских систем противовоздушной обороны, после чего видны яркие вспышки и раздаются звуки взрывов. Координатор, ссылаясь на слова очевидцев, передавших видео, подчеркивает, что «было очень громко».

В ночь на 25 ноября серия взрывов прогремела в центре Киева и в районе аэропорта Жуляны, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в ночном небе наблюдалось большое количество беспилотников. Утром компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении линий электропередачи в центральной части Украины, предупредив жителей о возможных перебоях с электричеством до завершения восстановительных работ.