Прорыв фронта, бои в Липцах, Волчанске: что происходит под Харьковом 7 июня

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские военные продолжают наступление в Харьковской области, развивают успех под Волчанском и на Купянском направлении. Что известно о боях в Часове Яре, Волчанске, каких успехов добились ВС РФ к 7 июня и удалось ли прорвать фронт?

Что происходит 7 июня в Часове Яре, Волчанске

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в ночь на 7 июня по тыловым районам ВСУ был нанесен комбинированный воздушный удар.

«В первой половине ночи активно действовали БПЛА „Герань“, после чего было применено ракетное вооружение, в т. ч. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы звучали на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске (Ильичёвске) и Одессе, Харькове, Чугуеве, Полтавской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что на Харьковском направлении бои приобретают позиционный характер.

«В небе находится множество дронов. ВС России уничтожают живую силу и технику противника БПЛА „Ланцет“, артиллерией и авиацией. В Волчанске идут тяжелые бои за территорию агрегатного завода. Сообщают о занятии нашими штурмовиками господствующих высот в лесном массиве западнее н. п. Зеленое, которое находится вплотную к границе, враг пытался контратаковать», — пишет «Два майора».

Канал отмечает, что на Купянском направлении российская армия закрепились севернее Ивановки на участке шириной до 2 км и на глубину до 1 км.

«Таким образом, за последние недели в т. ч. в результате освобождения нескольких населенных пунктов образовались выступы фронта у Ивановки, западнее Кисловки, в районе Табаевки и Берестового», — отмечается в публикации.

В Часове Яре «противник обнаружил, что для скрытного передвижения вдоль канала Северский Донец — Донбасс подразделения ВС России используют огромную надземную трубу, чтобы выйти из южной части лесного массива в район микрорайона Канал».

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Проект WarGonzo отмечает, что ВС РФ продолжают вести бои в центральной части Волчанска и севернее Липцев. Несмотря на высокую активность боевых действий, особых изменений в ЛБС нет.

Кроме того, отмечает канал, ВС РФ «при поддержке авиации и артиллерии ведут штурм восточного пригорода Часова Яра, одновременно пытаясь улучшить свои позиции с флангов. ЛБС без существенных изменений».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о пожаре в Киеве 7 июня

На одном из промышленных объектов в Киевской области произошел пожар после атаки, сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко в соцсетях. Кравченко также рассказал, что на фоне воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны. В результате пожара на промышленном объекте никто не пострадал, отметил он.

«Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», — написал глава администрации.

В ночь на 7 июня воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах. СМИ писали о серии взрывов в Староконстантинове Хмельницкой области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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