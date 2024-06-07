Стало известно, как ВСУ дистанционно минируют местность под Харьковом Марочко: ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области

Фото: BjÃrn Trotzki/Global Look Press

РСЗО MARS II

Украинские военнослужащие дистанционно минируют территорию Харьковской области немецкими магнитными минами, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, ВСУ обстреливают местность из немецких РСЗО MARS II кассетными реактивными снарядами, начиненными противотанковыми минами AT2. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Следует отметить, что украинские боевики дистанционно минируют местность, где еще есть мирные жители, а дороги, по которым передвигаются люди, сейчас практически превращены в сплошное минное поле, — указал Марочко.

До этого Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины увеличили частоту атак химическими боеприпасами на Сватовско-Кременском участке фронта. По его словам, противник использует фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервно-паралитическим и раздражающим действием. Минобороны России данную информацию не комментировало.​​​​​​

До этого Марочко сообщил, что российские силы сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, российская оборонительная линия оказалась намного крепче, чем предполагал противник.