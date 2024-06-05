Марочко: ВС России сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские силы сорвали попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, российская оборонительная линия оказалась намного крепче, чем предполагал противник.

Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток. Однако реальное положение дел говорит о том, что данный замысел не был реализован, поскольку наша оборонительная линия оказалась намного крепче, нежели предполагалось, а разведданные [у ВСУ] были неточными, — заявил Марочко.

На то, что украинское командование готовилось к такой операции, указывают несколько факторов, говорит он. В частности, это характер действий противника с начала месяца, задействование сил и средств, а также информационное сопровождение операций на этом направлении. При этом, уточняет Марочко, Киев не отказался от своего плана и корректирует постановку боевой задачи для его реализации.

Ранее Марочко сообщил, что украинский генштаб перебросил в Харьковскую область 12 американских реактивных систем залпового огня М270 MLRS с боеприпасами. Вместе с ними, уточняет он, прибыл и обслуживающий персонал, который не владеет украинским языком и объясняется на ломаном русском.