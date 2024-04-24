Стало известно об увеличении атак ВСУ химическими снарядами Марочко: ВСУ стали чаще применять химические боеприпасы в ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины увеличили частоту атак химическими боеприпасами на Сватовско-Кременском участке фронта, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник использует фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервнопаралитическим и раздражающим действием. Минобороны России данную информацию не комментировало.​​​​​​

В районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск отмечается увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о факте применения украинскими силами химического оружия в районе Клещеевки в ДНР. Речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако. Оно поражает верхние дыхательные пути, приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и внезапной остановке дыхания.

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что Вооруженные силы Украины готовят для России новые «сюрпризы». По его оценкам, речь может идти о групповом налете дронов-камикадзе или сбросе химического оружия на территории РФ. Он выразил уверенность, что западные союзники Украины разрешат ей использовать «все у него имеющееся».