Военкор поделился тревожным прогнозом на новые «сюрпризы» от ВСУ Военкор Сладков: ВСУ могут готовить групповую атаку дронов-камикадзе на Россию

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины готовят для России новые «сюрпризы», предположил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его оценкам, речь может идти о групповом налете дронов-камикадзе или сбросе химического оружия на территории России. При этом он подчеркнул, что не сумел найти баланса между «умиротворением и боевой ипохондрией».

Короче, есть у меня ощущение, что противник заготавливает против нас сюрпризы. Если б мое мнение вообще кто-то спрашивал, я бы предположил возможность группового налета дронов-камикадзе на какую-то из менее защищенных целей. Или дронов со сбросом колб с химическим оружием, — написал он.

Сладков выразил уверенность, что западные союзники Украины разрешат ей использовать против России «все у него имеющееся». При этом, по его словам, Киев сейчас разрешения ни у кого и не спрашивает.

Сладков ранее заявил, что власти Украины отправляют на фронт «рабочие руки», которых экономика государства больше никогда не увидит. По его словам, если дело дойдет до переговоров, то после открытия границ из страны хлынет большая часть населения, а оставшиеся территории отойдут Западу «по дешевке», добавил он.

До этого Сладков призвал оборудовать в Москве бомбоубежища, поскольку ракеты из новых партий западного вооружения, которые собираются передать Киеву, способны долететь до столицы. По мнению журналиста, жителям «на всякий случай» лучше ознакомиться с их расположением. Он пояснил, что укрытия важно обеспечить водой и продуктами первой необходимости.