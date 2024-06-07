Когда армия России возьмет Одессу? Сроки наступления, высадится ли десант

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press

7 июня исполняется 230 лет со дня основания Одессы — одного из ключевых портов на Черном море. За свою историю она неоднократно оказывалась в эпицентре боевых действий. После начала спецоперации на Украине в 2022 году встал вопрос о том, возьмет ли российская армия город под свой контроль. Когда это может произойти, остались ли в Одессе лояльные России граждане и какое значение она имеет для Москвы — в материале NEWS.ru.

Как возникла Одесса

В XIV веке на территории современной Одессы располагалось поселение Хаджибей, которое сначала находилось под контролем Литвы, а затем — Речи Посполитой. Впоследствии оно было захвачено Крымским ханством (вассал Османской империи) и пришло в запустение (до XVIII века).

В 1765 году турки начали строить рядом с Хаджибеем крепость Ени-Дунья. Она неоднократно подвергалась нападениям запорожских казаков и была взята в 1774 году во время русско-турецкой войны. Однако России пришлось вернуть крепость в соответствии с условиями мирного договора.

В сентябре 1789 года в ходе очередной русско-турецкой войны османскую крепость Хаджибей взяли штурмом солдаты регулярной армии и казаки во главе с атаманом Антоном Головатым. Отрядом русской армии корпуса генерала Ивана Гудовича командовал испанский аристократ граф Хосе де Рибас (более известный как Осип Дерибас). В его честь впоследствии назвали главную улицу Одессы — Дерибасовскую.

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Через 5 лет, после закрепления этой земли за Россией, на месте крепости были основаны порт и город Одесса. 27 мая (7 июня по новому стилю) 1794 года российская императрица Екатерина II издала рескрипт вице-адмиралу Хосе де Рибасу «об устроении в Гаджибее военной гавани с купеческой пристанью».

После де Рибаса в 1803 году городом стал управлять герцог Арман Эмманюэль дю Плесси де Ришелье (дюк де Ришелье), эмигрировавший в Россию во время Великой французской революции. Он активно занялся благоустройством города: были заложены новые улицы, открывались медицинские и образовательные учреждения, в том числе первая гимназия. В 1805 году Ришелье был назначен генерал-губернатором Новороссийского края. Одесса стала административным центром генерал-губернаторства.

Как Одесса стала крупнейшим портом Российской империи

В XIX веке Одесса стремительно развивалась после введения режима беспошлинной торговли. В 1817 году город получил статус порто-франко (право порта на беспошлинный ввоз и вывоз товаров, складочное место для направления европейских товаров в Синоп).

Порт Одессы, расположенный на пересечении морских и сухопутных торговых маршрутов, был логистическим хабом. Режим беспошлинной торговли благоприятно сказался на развитии города, в частности на промышленном секторе. Однако в 1859 году срок действия порто-франко завершился из-за перенаселения Одессы и крайне высоких цен на землю.

В 1891-м в городе появился первый в Российской империи автомобиль — привезенный из Франции «Бенц». К началу XX века Одесса стала крупнейшим по грузообороту портом России после Санкт-Петербурга. Кроме того, город занял четвертое место в государстве по численности населения.

В годы Октябрьской революции и Гражданской войны Одесса переходила из рук в руки. Ее занимали большевики, петлюровцы, белогвардейцы, а также французская военная администрация.

В октябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны город был оккупирован румынскими войсками. Советская армия освободила его в апреле 1944-го. После окончания войны Одесса продолжила развиваться. К 1980-м годам ее население превысило миллион человек. В 1991 году в результате распада СССР Одесса вошла в состав Украины.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Одессы. Гражданское население строит баррикады на улицах города

Одесса после Евромайдана

После событий Евромайдана 2014 года — свержения президента Украины Виктора Януковича и формирования в Киеве нового прозападного правительства — в Одессе началось гражданское противостояние. Противники митингующих требовали федерализации Украины и сохранения статуса русского языка.

2 мая 2014 года на улицах Одессы произошли столкновения сторонников Евромайдана и анти-Майдана. После беспорядков на площади Куликово поле часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов. В результате пожара и от огнестрельных ранений в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Почему Одесса не повторила судьбу Донецка

В 2014 году ни одна область Украины не пошла по пути Донбасса, рассказал NEWS.ru политолог Ростислав Ищенко. По его словам, у людей, проживавших на юго-востоке Украины, было время, чтобы самоорганизоваться. В то время Киев был занят подавлением сопротивления в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях, подчеркнул эксперт.

«Пока он этим занимался, народ в Донбассе успел вооружиться и захватить государственные здания. Часть правоохранительных структур перешла на сторону восставших, чего, кстати, ни в Одессе, ни в Харькове не было. Поэтому всегда тем, кто ближе к врагу, тяжело: они на переднем рубеже. У тех, кто на втором, есть время организоваться», — сказал Ищенко.

Одесса после начала СВО

После начала российской спецоперации в 2022 году боевые действия затронули юг Украины. Весной 2022 года под Николаевом шли бои, в ходе которых ВС РФ вынуждены были отвести войска.

Российские военные периодически обстреливают военные объекты и склады оружия, расположенные в Одессе. В частности, в сентябре 2023 года власти Украины сообщили о том, что удары были нанесены по объектам в порту города. Предположительно, в них попали противокорабельные ракеты «Оникс». Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк тогда сообщила, что в Одессе были повреждены морской вокзал и портовое зернохранилище. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что такое зерновая сделка

22 июля 2022 года Москва и Киев заключили зерновую сделку в Стамбуле. По условиям соглашения российская и украинская стороны обязались обеспечить безопасный проход торговых судов в Черном море. Они вывозили сельхозпродукцию из украинских портов, в том числе из Одессы. В ответ Россия получала содействие ООН в экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Однако из-за постоянных срывов договоренностей Москва вышла из сделки в июле 2023 года.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press

В марте 2024-го французская пресса, в том числе Le Monde, сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал отправить на Украину армейские подразделения. По информации СМИ, он якобы рассматривал Одессу как один из вариантов размещения военных. Сам французский лидер заявлял о том, что Париж может отправить войска на Украину. Однако он не упомянул напрямую украинский город, а лишь призвал защищать европейские ценности на пространстве «от Лиссабона до Одессы».

Остались ли в Одессе лояльные России граждане

Сейчас невозможно определить, осталось ли в Одессе значительное число людей, симпатизирующих РФ, рассказал Ищенко. По его словам, это связано с тем, что пророссийски настроенные граждане подвергаются преследованию на Украине, их жизнь находится под угрозой.

«Анти-Майдан в Одессе жестоко подавили. Когда вы знаете, что за выход на улицу с пророссийскими лозунгами вас изобьют, убьют или сожгут, что будете делать? Открытых протестов в городе, особенно после начала СВО, не может быть. Ведь за публичное выражение симпатии по отношению к России вас в лучшем случае посадят в тюрьму», — заявил Ищенко.

Какое значение Одесса имеет для Киева и Москвы

Ищенко отметил, что Одесса включена в украинскую экономику и важна для этой страны как один из крупнейших морских портов. По словам эксперта, определить значимость города для России можно будет только в случае его вхождения в состав РФ. Чтобы понять, какое экономическое значение Одесса имеет для Москвы, нужно иметь в виду, что она не существует отдельно от Новороссии, в которую входят Херсонская и Запорожская области, сказал Ищенко.

«Все зависит от того, насколько интенсивно в регионе будет восстанавливаться нормальная экономическая жизнь, инфраструктура. Это и определит экономическое значение Одессы. Если эти территории прозябают в нищете, а населения почти нет, то из этого порта нечего вывозить», — заявил эксперт.

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press Порт в г. Одесса, Украина

Он отметил, что при Екатерине Великой князь Григорий Потемкин занимался не только строительством городов на черноморском побережье империи, но и их заселением. Для этого в Санкт-Петербурге издавались специальные указы, предусматривающие огромное количество льгот для тех, кто отправится в Новороссию. Например, для переселенцев выделяли большие участки земли.

«Сейчас эта территория находится в запустении. А экономики без людей нет. Порт — это часть экономики. Крупный город, часть огромного региона сам по себе существовать не может. Если будет плохо во всем регионе, люди оттуда просто уедут», — сказал эксперт.

Когда ВС РФ возьмут Одессу?

По мнению Ищенко, на данном этапе спецоперации неуместно говорить о сроках взятия города ВС РФ. Российская армия, предположил он, сейчас «работает над освобождением Одессы, но пока не проводит десантных операций».

«В 1943 году Красная армия наступала на Харьков. Значило ли это, что она не предпринимала усилий для освобождения Киева, Одессы, Донецка? Предпринимала. Сейчас ВС РФ освобождают все украинские территории. Какие-то из них находятся ближе к России, какие-то дальше», — пояснил политолог.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил, что возможная военная операция по взятию Одессы продлится от 3 до 4 месяцев. Он высказал мнение, что «город можно блокировать, не обязательно его штурмовать».

«Взятие Одессы теоретически возможно. Для этого у нас раньше существовал Херсонский плацдарм, который позволял при определенных условиях выйти на Николаев и Одессу. К сожалению, он был утрачен, но на сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, черноморской части побережья», — высказал мнение Кнутов.

В текущих условиях проведение десантных операций — нереальная идея, потому что Украина провела плотное минирование подступов к побережью, предположил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, прибрежная зона напичкана противокорабельными ракетами.

Фото: МО РФ

«Говорить об освобождении Одессы, равно как и других черноморских городов, можно только при проведении стратегических наступательных операций. То есть когда противник будет вынужден снимать с этих направлений значительную часть личного состава и технических средств. Тогда возможна комбинированная атака, но это будет не морской десант», — высказал мнение Онуфриенко.

Он предположил, что взятие Одессы возможно только в результате проведения наступательных операций на других участках фронта. Онуфриенко высказал мнение, что атаки ВС РФ в Харьковской области следует рассматривать как репетицию большого наступления. При этом основные силы ВС РФ еще не вводились в бой, подчеркнул он.

«Подобные наступления возможны и на других направлениях», — заключил Онуфриенко.

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