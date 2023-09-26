Ответ на удары по Севастополю? Какой урон Одессе нанесли взрывы, что дальше

Фото: МО РФ

Власти Украины сообщили о том, что в ночь на понедельник в ряде регионов страны прогремели серии мощных взрывов. Как утверждает украинское командование, главные удары были нанесены по объектам в Кривом Роге и порту Одессы — предположительно, туда попали противокорабельные ракеты «Оникс», которые ВСУ неспособны сбивать. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Об уничтожении каких еще целей сообщали на Украине и как случившееся повлияет на ход СВО?

Какие детали известны о взрывах в порту и гостинице Одессы

В Одессе повреждены морской вокзал и портовое зернохранилище, сообщила в понедельник спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. По ее словам, за ночь в городе произошло пять серий взрывов. По версии украинской прессы и Генштаба ВСУ, вместе с морским вокзалом и зернохранилищем под удар попала и привокзальная гостиница «Одесса». Наблюдатели отмечают, что она использовалась для размещения иностранных наемников и штабных подразделений украинских ВМС. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео с последствиями ночных взрывов в Одессе.

В российском Минобороны ночные события в Одессе не комментировали. В ведомстве отчитались о том, что «нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ».

В украинских пабликах взрывы в Одессе расценили как ответ на недавний удар ВСУ, нанесенный по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Фото: ГСЧС Украины

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что размещение ВСУ своих подразделений на гражданских объектах стало распространенной практикой — и в таком случае удары по ним вполне законны и логичны.

«Что в гостиницах размещаются и офицерский состав ВСУ, и наемники — не секрет. Это много раз подтверждалось некрологами», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru Онуфриенко.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сказал, что удар по Одессе был нанесен противокорабельными ракетами «Оникс», которые также могут поражать наземные цели. По словам Игната, эти ракеты предназначены для ударов по плавсредствам, летят сначала на высоте более 10 км, а потом опускаются очень низко к воде и летят при этом на сверхзвуковой скорости. Преодолеть ракета может более 600 км. Украинская ПВО не может их перехватить из-за сложной траектории полета, признал спикер.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Ракета «Оникс»

Что будет дальше

Онуфриенко сомневается в том, что повреждение порта и зернохранилища в результате взрыва поможет остановить зерновую торговлю Украины. «Ну что такое зернохранилище? Ангар, который легко восстановить. Там при взрывах даже не целиком зерно выгорает. Собрал его бульдозером — и в другой ангар засыпал. Порт имеет слишком большую территорию и поэтому трудно поражаемые объекты», — объяснил военный эксперт.

По его словам, возможен гораздо более эффективный ход по пресечению зерновой торговли — и более дешевый. «Значительно проще и эффективнее ударить по кораблям. Сперва предупредить еще раз мировое сообщество о том, что любой сухогруз, идущий в порты Одессы или Николаева, — это военная цель. И ударить. Хватило бы одной ракеты. Зато больше никто не осмелился бы туда засылать корабли», — уверен Онуфриенко.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что разовыми мерами невозможно всерьез разрушить портовую инфраструктуру противника.

«Порт — большая площадная цель, на территории которой имеется большое количество различных сооружений. Все эти сооружения в случае повреждений могут быть восстановлены — как мы, например, восстанавливаем наш Крымский мост после атак», — напомнил эксперт.

Поэтому, по словам Сивкова, надо наносить точечные удары регулярно — с интервалами, соответствующими времени ремонта инфраструктуры. Тогда противник не успеет возвращать ее в строй.

Сивков пояснил, что разгром портовой инфраструктуры на длительное время потребует совсем другого подхода. «Чтобы вывести порт полностью на долгое время, необходим налет на Одессу дальней авиации типа Ту-22М3 с полной бомбовой нагрузкой бомб свободного падения. Никаких высокоточных бомб! Нужны обычные свободнопадающие бомбы, которые просто накроют площадь и разрушат сразу все, что там находится. Тогда для восстановления портового хозяйства понадобится года-полтора», — считает Сивков.

Фото: МО РФ

Удары призваны были разрушить производство беспилотников

Как говорили ранее эксперты, удары по инфраструктуре Одессы и соседнего Николаева преследуют цели уничтожения мастерских, в которых производились надводные дроны-камикадзе, складов с ними.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал массовое использование беспилотников всех типов отличительной чертой нынешнего конфликта. «Украина стала полигоном, где морские дроны стали применяться в массовом порядке — для атак на боевые корабли, на гражданские суда и на Крымский мост», — перечислил Леонков.

В свою очередь Сивков также призвал уничтожить мастерские по производству морских дронов, разрушить склады, где находятся готовые изделия, и транспортные средства, с которых проводятся их запуски.

«Было бы реально уничтожить склады и предприятия-производители. Это площадные цели, достаточно большие. Но точечными ракетными ударами их можно вывести из строя на короткое время. Недели на две, а может, на месяц — смотря сколько времени потребуется для восстановления. Если ударить по складу, то уничтожается часть беспилотников, но остальные остаются в строю. Такими ударами можно лишь снизить интенсивность действий беспилотников, но отнюдь не предотвратить атаки вообще», — подчеркнул эксперт.

Фото: МО Украины

Почему порты могут быть военными целями

Эксперты отмечают, что после прекращения зерновой сделки Киев пытается сбывать зерно в одностороннем порядке, используя прибыль на военные цели. Кроме того, портовая инфраструктура используется для запуска ударных морских беспилотников или для погрузки их на гражданские суда, с которых потом проводятся запуски в нейтральных водах.

18 сентября сильные взрывы были зафиксированы в городе Измаиле Одесской области, где расположен крупный морской порт, сообщило издание «Зеркало недели». При этом во всем регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 13 сентября, сообщалось об атаках с моря по портам в Измаиле и Рени беспилотников-камикадзе — предположительно, типа «Герань». Одесские власти объявили воздушную тревогу и призвали всех, кто находится поблизости от портов, элеваторов, складов и административных зданий, перейти в безопасные места и соблюдать осторожность.

В общей сложности, по данным Telegram-канала «Россия сейчас», в ночь на понедельник взрывы прогремели в районе шести объектов на Украине: «1) по военному аэродрому Долгинцево (Кривой Рог) и объектам обеспечения полетов; 2) по штабам объединенного командования „Юг“, Одесса; 3) по базам ВМС Украины; 4) по терминалам портов; 5) по мастерским надводных БПЛА. Удар также был нанесен по отелю „Одесса“. Люди с мест сообщают, что здание использовалось как штаб ВМС ВСУ», — говорится в сообщении канала. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-каналов и наблюдателей, особо мощная детонация отмечалась после взрыва в Долгинцево. Сообщалось о попадании в склад боеприпасов. Долгинцево — аэродром, на котором базируются украинские МиГ-29 и Су-24, носители ракет Storm Shadow.

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