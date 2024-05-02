Новые подробности одесской трагедии: кто сжег людей в Доме профсоюзов

Фото: Андрей Боровский/ТАСС

Пожар в здании Дома профсоюзов

Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате пожара и от огнестрельных ранений в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек. Противники новых украинских властей стали жертвами националистов. Пять лет назад перед избранием на пост президента страны Владимир Зеленский потребовал сделать все возможное для расследования обстоятельств трагедии. О том, какие шаги он предпринял, придя к власти, рассказывает в интервью NEWS.ru бывший одесский подпольщик, отсидевший четыре года в украинской тюрьме, участник СВО Владислав Долгошея.

Бойня в Доме профсоюзов: как все было на самом деле

— Владислав, хотя прошло 10 лет, украинские сыщики не стали расследовать до конца совершенное тогда убийство 48 человек. Ни президент Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский этим не занимались, хотя Зеленский, к примеру, выступал с подобными обещаниями, когда шел к власти. Вы были активистом «Антимайдана» — участником тех событий. Вы еще надеетесь увидеть день, когда правосудие восторжествует?

Фото: Из личного архива Владислав Долгошея

— Весной 2014-го я действительно был в структуре «Антимайдана», выполнял там, можно сказать, разведывательную функцию. 2 мая я находился в области и вернулся в город позже. Утром 4-го числа мы вместе с соратниками, по сути, устроили штурм изолятора временного содержания, в котором содержалось около 40 наших товарищей — в основном участников событий 2 мая, боев на Греческой площади и на Куликовом Поле, тех, кто смог уцелеть после пожара в Доме профсоюзов. Мы добились их освобождения.

Сама трагедия — дел рук сторонников Евромайдана, но их непосредственно курировала Служба безопасности Украины. То все было инспирировано государством. Всех прямых виновников трагедии покрывали силовые структуры. Поэтому майдановцы в любом случае не понесли бы наказания. Они его и не понесли.

Когда будут наказаны виновные в убийстве в Доме профсоюзов

— Есть ли еще шансы привлечь кого-то к ответственности? За 10 лет следствие не сдвинулось с мертвой точки…

— Мы, одесситы, понимаем, что никакой справедливости вне России не будет. Справедливость по поводу событий 2 мая может принести только русская армия в ходе освобождения города. Только после этого возможны следственные мероприятия, допросы майдановцев, опросы участников с нашей стороны. И лишь потом сможет свершиться справедливый суд, а виновные будут наказаны.

Привлечь к ответственности можно даже спустя 10 лет, потому что основная масса виновных до сих пор остается на Украине. Многие из убийц занимают государственные посты.

Фото: Александр Полищук/РИА Новости Люди выбираются на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Почему Одесса в 2014 году не стала вторым Донецком

— Как вы думаете, повлияла ли массовая гибель противников Майдана на то, что Одессе в итоге так и не появился аналог ДНР и ЛНР? Теоретически «Антимайдан» мог бы добиться независимости региона?

— Так, как в Донецке или Луганске в 2014 году, у нас бы не получилось. Основных причин две. Первая: лидеры одесского «Антимайдана» не были настроены на борьбу. Они были настроены на занятие чиновничьих кресел, делили портфели будущих министерств и так далее. Это были просто говоруны.

В Донецке и Луганске к власти пришли те, кто был готов сражаться. Это военные, силовики и серьезные люди, которые занимались бизнесом. Они смогли организовать вооруженное сопротивление. У одесских руководителей протеста не хватило воли для того, чтобы поднять людей на восстание.

Вторая причина: у Одессы неудобное географическое положение. Неоткуда было получать помощь, нельзя организовать подвоз боеприпасов, поток добровольцев, как в Луганске и Донецке. Даже подними мы восстание, мы бы долго не продержались.

Но лично я считаю, что все равно надо было сопротивляться. К сожалению, я тогда не решал ничего, я был обычным 18-летним бойцом. Но уверен: даже если бы Одессу окружили, если бы мы держали оборону, лучше погибнуть за свою землю, чем с позором убежать в Москву, как это это сделали наши политики. Конечно, были и достойные люди, которые отправились в Донбасс, вступили в ополчение, чтобы потом уже вместе с ополченцами вернуться в Одессу. Другие занимались гуманитарной поддержкой.

Кто-то из них потом поддерживал одесское подполье, в котором я состоял. Мы — несколько групп единомышленников — после мая 2014 года остались на своей земле, продолжали борьбу. Большинство из нас в 2015-м, к сожалению, были задержаны, в том числе и я. Только в тот момент история одесского подполья закончилась.

Фото: Darko Vojinovic/ТАСС Последствия военных действий в Донецке, 2014 год

Как Зеленский обещал Одессе справедливость

— Весной 2019 года Владимир Зеленский шел к власти, требуя довести до конца многие уголовные дела, которые буксовали при Петре Порошенко, — в том числе и о бойне в Доме профсоюзов. Однако потом так ничего и не сделал. Подобные обещания и помогли Зеленскому стать президентом?

— Президент Зеленский, как и президенты до него, очень много обещал. Например, Петр Порошенко подписал Минские соглашения, по которым Украина брала на себя обязательства установить мир — с определенными условиями по роли русского языка, самоуправлению на местах, федерализации и так далее. Но в итоге Украина просто затягивала переговоры, а российская сторона сидела и верила обещаниям.

Я искренне надеюсь, что российское руководство больше не совершит тех ошибок, которые оно сделало в 2014–2015 годах и вплоть до тех пор, пока не начало специальную военную операцию.

Никогда, ни при каких условиях с Украиной как с государством, с украинскими политиками нельзя идти ни на какие переговоры. Они всегда обманут. Мы убедились в этом на своем горьком опыте. В нашей ситуации, после всех годов лишений и смерти наших близких родственников, друзей и товарищей, мы можем идти только до конца — только до полной капитуляции Украины.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский приветствует людей по прибытии в парламент для церемонии принесения присяги во время церемонии инаугурации в Киеве. Украина, 20 мая 2019 года

Что происходит в Одессе сейчас

— Насколько это вам известно, какие сейчас настроения в Одессе?

— Хуже, чем в 2014-м. Огромное количество одесситов уехало, чтобы не участвовать в том, что называется «украинским обществом». Многие выехали под страхом смерти, многие — из-за боязни, на них объявили охоту. Многие мужчины продолжили борьбу в Донбассе. Другие мигрировали в Россию, кто-то — в Европу. Я много с кем общаюсь из одесситов, живущих за рубежом и ждущих, когда начнется освобождение города. Тогда они либо сами примут участие в этом освобождении, как я, мой отец, мои товарищи, либо приедут отстраивать наш город после.

— Как сложилась ваша жизнь после украинской тюрьмы? Где сейчас остальные активисты «Антимайдана»?

— В конце декабря 2019 года меня освободили в рамках обмена пленными между Украиной и Донецкой Народной Республикой. Мне тогда предложили уехать в Россию — работать, но я сказал, что покину Донецк, только когда кончится война. Когда началась СВО, я вступил в ряды русской армии и выполнял свой долг перед Отечеством с оружием в руках.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency.Global Look Press Фонтан на Думской площади возле Одесского городского совета

Многие мои товарищи, которых тогда также обменяли, тоже на фронте. Кто-то из них погиб, кто-то продолжает сражаться.

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