Военэксперт рассказал, сколько времени потребуется ВС РФ для взятия Одессы Военэксперт Кнутов: операция ВС РФ по взятию Одессы может занять четыре месяца

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Операция ВС РФ по взятию Одессы займет, вероятно, три-четыре месяца, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, такая задача может быть выполнена после установления контроля над всей территорий Донбасса.

Взятие Одессы теоретически возможно. Для этого у нас раньше существовал херсонский плацдарм, который позволял при определенных условиях выйти на Николаев и Одессу. К сожалению, он был утрачен, но на сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, являлась частью Новороссии и с выходом, соответственно, к Приднестровью, — высказал мнение эксперт.

По его мнению, такая операция нужна и важна для России, поскольку без контроля над побережьем Черного моря нельзя говорить о безопасности для Черноморского флота и гражданского судоходства. Кнутов считает, что речь может идти не только о штурме города.

Может быть поставлен вопрос о блокаде, если войска пройдут по суше. Морская блокада, она уже существует. Таким образом, через какой-то период времени город вынужден будет сдаться, капитулировать. Учитывая, что настроения там в основном пророссийские, власти в Одессе — люди, присланные с Западной Украины, с нацистскими убеждениями, и там особенно их не поддерживают. Многое зависит от того, как будет построена операция. На мой взгляд, это займет несколько месяцев, три-четыре месяца минимум, — предположил он.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия может взять Одессу, если это потребуется. По его оценке, ВС РФ находятся в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладают достаточным количеством военнослужащих.