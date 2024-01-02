Экс-агент ЦРУ допустил взятие Одессы под контроль России Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия способна взять под контроль Одессу

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его мнению, армия России находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным числом военнослужащих. Джонсон отметил, что они проходят необходимую подготовку, в то время как украинские власти хватают людей на улице и отправляют на фронт.

Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву, — сказал он.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что российским войскам необходимо взять под контроль Одессу, чтобы устранить исходящую оттуда угрозу для Крыма и отрезать Киев от моря. Он отметил, что ВС РФ по силам взять город, несмотря на присутствие там крупной группировки ВСУ.

В свою очередь военэксперт Анатолий Матвийчук спрогнозировал, когда станет возможным взятие Киева. По его мнению, этот сценарий является реальным и необходим для выполнения задач СВО. Он отметил, что для реализации наступления ВС РФ нужно выйти к Краматорску и разгромить донецкую группировку ВСУ.

Матвийчук отмечал, что для взятия Киева под контроль российской армии потребуется около 500 тысяч солдат. Он заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район столицы 150 тысяч бойцов, которые задействованы в возведении защитных сооружений на случай наступления российской стороны.