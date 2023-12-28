Названа численность группировки ВС России, необходимая для взятия Киева Военэксперт Матвийчук: Россия сможет взять Киев силами 500 тысяч бойцов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для взятия под контроль Киева российской армии потребуется порядка 500 тысяч солдат, такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что ВСУ перебросили в район украинской столицы до 150 тысяч бойцов, возводящих в том числе фортификационные сооружения на случай наступления ВС РФ. По мнению аналитика, переход Киева под контроль России необходим для выполнения задач СВО.

Для взятия Киева ВС России необходима группировка на данном направлении минимум полмиллиона человек, предположу. По предварительным данным, у ВСУ вокруг Киева сосредоточено до 150 тысяч бойцов, занятых в том числе возведением фортификационных сооружений. Взятие Россией Киева под контроль не только реально, но необходимо для решения задач СВО, — отметил Матвийчук.

Он не исключил, что переход Киева под контроль России может произойти и в результате переговоров с Западом, в том числе после продолжительных боевых действий в районе столицы Украины. По его словам, подобные задачи не решаются «с кондачка».

Как Киев брать — очень тяжелый вопрос. Это один из крупнейших инфраструктурных центров в Европе, просто так, с кондачка, на Киев выходить нельзя. Этому будут предшествовать продолжительные военные действия, а также переговоры, в первую очередь с Западом — США и Британией, — подытожил Матвийчук.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в контрнаступлении. Журналист назвал ситуацию для Киева на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.