В США призвали Украину пойти на переговоры с Россией NYT: провалы ВСУ могут стать поводом для переговоров между Украиной и Россией

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Правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией, заявил колумнист The New York Times Серж Шмеман. По его словам, это связано с провалами Вооруженных сил Украины в рамках контрнаступления. Журналист назвал ситуацию для ВСУ на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.

Искать перемирия — это не значит отступать. Напротив, борьба должна продолжаться, даже когда начнутся переговоры, чтобы поддерживать военное и экономическое давление на Россию, — заявил Шмеман.

По мнению колумниста, переговоры между Россией и Украиной будут проходить в несколько этапов. На первом этапе будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий, разведении сил и размещении сторонней наблюдательной миссии. Затем начнутся переговоры, в рамках которых будут обсуждаться гарантии безопасности Украины. При этом Шмеман отмечает, что в ходе переговоров российская сторона будет подвергаться осуждению и критике. Также он подчеркивает, что перемирие будет носить лишь временный характер, так как ВСУ должны будут добиться взятия территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что специальная военная операция ВС России не закончится до выборов президента США. По его словам, это обусловлено тем, что действующий президент США Джо Байден не позволит Киеву пойти на переговоры.