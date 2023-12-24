Азаров объяснил, почему конфликт на Украине не закончится до выборов в США Азаров: Байден не позволит Киеву закончить конфликт, пока остается у власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

Конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до президентских выборов в США, предположил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не позволит украинским властям закончить конфликт пока он находится у власти из опасения за собственные политические перспективы.

Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ, — написал Азаров.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание на изменение риторики Байдена по Украине. Он усмотрел в этом намек на скорый выход Вашингтона из конфликта. Джонсон пояснил, что ранее Байден обещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Теперь же он говорит о том, что США «будут с Украиной столько, сколько смогут».

Этой же точки зрения придерживаются и американские СМИ. Журналисты отметили, что Запад поменял тон в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот рискует потерять поддержку из-за позиции правых скептиков.