Военэксперт предположил, когда ВС России будут готовы наступать на Киев Военэксперт Матвийчук: взятие Киева станет возможным после выхода к Краматорску

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.

Взятие Киева не только реально, оно необходимо для выполнения задач СВО. Но как это будет — большой вопрос. Политическим или военным путем? Для реализации стратегической наступательной операции необходимо как минимум разгромить донецкую группировку ВСУ и чтобы хотя бы ВС РФ вышли к Краматорску, — считает Матвийчук.

Военэксперт также предположил, что для наступления на Киев российской армии потребуется создать группировку войск численностью в 500 тысяч человек. Он не исключил, что ВСУ перебросили в район столицы до 150 тысяч бойцов для возведения фортификационных укреплений.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в контрнаступлении. Журналист назвал ситуацию для Киева на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.