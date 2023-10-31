Названы причины, по которым Россия неизбежно возьмет под контроль Одессу Военэксперт Дандыкин: взятием Одессы ВС РФ устранят угрозу для Крыма

Фото: МО РФ

Российским войскам необходимо взять под контроль Одессу, чтобы устранить исходящую оттуда угрозу для Крыма и отрезать Киев от моря, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ по силам взять город, несмотря на присутствие там крупной группировки ВСУ.

Если задачу поставят — нашей армии по силам взять Одессу под контроль. Это исконно русский город. Кроме того, оттуда исходит угроза Крыму, Севастополю — оттуда, из Одесской области, из Николаева, ВСУ запускают дроны и крылатые ракеты. Скорее всего, будем брать, но все зависит от приказов Верховного главнокомандующего, — сказал эксперт.

Дандыкин затруднился спрогнозировать ход такой операции, отметив, что многое будет зависеть от обстоятельств. В их числе эксперт указал площадь города и концентрацию там сил противника. Он также не исключил, что акватория вблизи Одессы может быть заминирована.

У нашей армии накопился достаточный опыт и городских боев, и взятия в кольцо, и штурмовых операций. Предположу, что по объектам ВСУ в Одессе и Одесской области ВС России не прекращают работать, есть спутниковая группировка. Мое мнение — брать под контроль Одессу нужно, чтобы отрезать Киев от моря. Вряд ли мы поступим с Одессой так же, как Израиль с Газой, — заключил эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Украине потерю Одессы, Николаева и еще ряда городов, а также выхода к Черному морю. Он заявил, что Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы и тем самым сохранить множество жизней и часть территорий. В противном случае, по его мнению, Украину ждет исчезновение как государства.