Что такое Иностранный легион Франции и как Макрон маскирует его на Украине

Фото: Gerd Roth/dpa/Global Look Press

Солдаты Французского Иностранного легиона

Франция отправила бойцов Иностранного легиона на Украину, сообщил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. По его словам, подразделения прибыли в Славянск. Эксперты не исключают, что этих бойцов могут перебросить в зону СВО. Что такое Иностранный легион, возможно ли его тайное участие в спецоперации и как Париж маскирует отправку военных — в материале NEWS.ru.

Что известно об отправке Иностранного легиона на Украину

Как рассказал в интервью Брайен, первые 100 служащих из разведывательных и артиллерийских подразделений 3-го пехотного полка Иностранного легиона уже прибыли в Донбасс. По мнению эксперта, Париж собирается отправить на помощь Киеву около 1500 легионеров. Никаких документальных подтверждений Брайен не привел.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о возможном вмешательстве в ход СВО. Кроме того, 7 мая на сайте главы Украины появилась петиция о приглашении иностранных войск на территорию страны.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что страна не отправляла солдат в Донбасс. Военный эксперт член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош не исключил, что переброска легионеров все же могла состояться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Снайпер Французского Иностранного легиона

«Отдельные военнослужащие Французского Иностранного легиона могут использоваться Парижем в этом конфликте. Но, скорее всего, в качестве рядовых боевиков», — предположил он в беседе с NEWS.ru.

Что такое Французский Иностранный легион

Иностранный легион — это соединение, входящее в состав Сухопутных войск Франции. Личный состав рядового и унтер-офицерского уровня комплектуется на контрактной основе преимущественно из иностранцев. Если они выполняют все условия договора, то получают гражданство республики. Французы также могут вступить в это соединение на общих основаниях, но такое случается редко. На руководящие должности назначаются военные или легионеры, которые безупречно выполнили все пункты первого контракта, получили паспорт Пятой республики и подписали новое соглашение.

Легион был основан в 1831 году по указу короля Луи-Филиппа I для ведения боевых действий исключительно за пределами метрополии Франции. С XIX и до середины XX века в него принимали добровольцев, не задавая им вопросов о прошлом. В итоге многие легионеры, среди которых были преступники, рассматривали службу как возможность избежать уголовного преследования. После Второй мировой туда вступило много бывших членов СС и гестапо. Они надеялись получить таким образом французское гражданство.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Солдаты всех национальностей, вступившие во Французский Иностранный легион, 1952 год

Сейчас всех кандидатов в легион проверяют по базам Интерпола. Пройти отбор могут иностранцы, у которых не было проблем с законом или они совершали лишь мелкие правонарушения вроде хулиганства или причинения вреда здоровью легкой и средней тяжести. Преступникам, которых обвиняли в убийствах или изнасилованиях, не дают стать кандидатами и сообщают о них полиции.

В состав легиона входят пехотные и инженерный полки, горно-стрелковая бригада, парашютно-десантные подразделения и спецназ. Участники соединения используют артиллерийские орудия и минометы, легкие колесные танки, бронетранспортеры и легкие бронемашины. У них нет тяжелой бронетехники.

С момента основания легион участвовал во всех колониальных кампаниях Франции в Африке, на Ближнем Востоке и в Индокитае, в обеих мировых войнах и в миротворческих миссиях ООН. В XIX веке во время Крымской войны его бойцы были противниками РФ.

Насколько реально присутствие легионеров из Франции на Украине

Ранее уже появлялись сообщения о присутствии легионеров в зоне СВО. В январе 2023 года пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», заявила о гибели бойца легиона Евгения Кулика в ДНР. В качестве доказательств были опубликованы фотографии найденных документов мужчины, среди которых было водительское удостоверение на украинском языке.

«Коллеги из Французского Иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика. Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского Иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», — говорилось в сообщении.

Фото: МО Украины

В конце апреля 2024 года Министерство обороны России заявило, что ВС РФ нанесли удары артиллерией и авиацией и ликвидировали технику ВСУ и подразделения Иностранного легиона в 122 районах. По информации Следственного комитета, более 3,1 тысячи наемников приняли участие в боевых действиях на стороне Украины, в том числе более 200 человек из Франции.

6 мая военный эксперт Борис Рожин написал, что французские легионеры впервые понесли потери под Часовым Яром в зоне СВО. По его данным, было ликвидировано около семи военнослужащих. Аналитик подчеркнул, что речь идет о профессиональных и высоко мотивированных бойцах из стран НАТО. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что разговоры о масштабном введении легионеров на Украину беспочвенны. Тем не менее он не исключает возможности присутствия французских военных в стране.

«Никакого Иностранного легиона там нет. В лучшем случае для Киева могут быть лишь какие-то советники, которые обучают украинцев или, допустим, обслуживают какую-то сложную технику. Но не из легиона, а из других частей французских вооруженных сил», — предположил эксперт.

Шурыгин объяснил это трудностями с логистикой, которые были бы заметны при реальных действиях легиона. По его мнению, даже если в страну прибудет одна рота этого формирования, она не будет обслуживаться украинским тылом и жить по уставам ВСУ.

«Естественно, вместе с боевыми подразделениями легиона куда бы то ни было будут прибывать и тыловые подразделения, и система обеспечения, и все-все-все. Соответственно, это уже практически полноценное участие в конфликте. Но ничего подобного не заметно. Поэтому я отношусь к этим новостям как к спекуляциям, которые не содержат под собой никакой реальной основы», — пояснил Шурыгин.

Кого на самом деле отправляет на Украину Макрон

Бартош полагает, что Киев может задействовать легионеров в зоне СВО лишь в качестве легкой пехоты. По его мнению, служащим соединения вряд ли доверят управление высокотехнологичными системами оружия и военной техникой, поставляемыми на Украину с Запада.

«Французский Иностранный легион в основном использовался в Африке для утверждения колониальных интересов Франции в ее прежних колониях и там сталкивался с противником, находящимся на невысоком уровне военного оснащения. Воюя с плохо оснащенным врагом, Иностранный легион не получил необходимого опыта ведения современных высокотехнологичных войн», — пояснил Бартош.

Фото: marine_corps/Flickr.com/Global Look Press Полубригада Французского Иностранного легиона

Как допустил эксперт, под видом бойцов Иностранного легиона Эммануэль Макрон направляет на Украину кадровых военнослужащих французской армии, которые будут работать с высокотехнологичными образцами оружия. По мнению Бартоша, это делается тайно.

«Макрону придется лавировать, прибегать иногда и к обману собственного сената и Национального собрания, чтобы скрыть использование военнослужащих из числа французских граждан на Украине. Все это будет делаться под знаменем Иностранного легиона, так как его участники официально не являются уроженцами Франции и Макрон не несет ответственности за их гибель. Используя трюк с Иностранным легионом, он может называть их не гражданами республики, а французами „второго разряда“», — заключил Бартош.

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