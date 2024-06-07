Атаки ВСУ на Россию: какие территории оказались в опасности ночью 7 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно совершают атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 июня, что известно о последствиях?

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, есть пострадавшая.

«В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в Прилесье были посечены осколками заборы двух домов и автомобиль. В Муроме, отметил Гладков, пострадавших не было. В результате атаки двух дронов-камикадзе выбило окна в частном жилом доме, были повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.

До этого ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным Министерства обороны, система ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

«Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в МО.

Луганская Народная Республика

Российские системы противовоздушной обороны в 20 километрах от Луганска сбили два беспилотника самолетного типа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики Анна Романова. По ее словам, цели были ликвидированы к западу от города.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска», — уточнила Романова.

По информации Telegram-канала «Луганск ИнформЦентр Z», повреждений нет. Также не сообщалось о пострадавших. По данным ТАСС, взрывы произошли в Луганске примерно в интервале с 23:12 до 23:16 мск 6 июня. Источник агентства заявил, что сработала российская ПВО.

Могут ли ВСУ ударить вглубь России

Депутат Госдумы Андрей Красов считает, что угроза нанесения ударов американским оружием вглубь РФ реальна, все зависит от вооружений и характеристик военной техники, которую Киев получает от Запада. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России смогут отразить такого рода удары.

«Угроза таких ударов существует. Все зависит от вооружений, характеристик военной техники, которая поступает на вооружение Киева. Угроза есть, но в то же время у ВС РФ есть вся необходимая техника и вооружения, чтобы противостоять американскому оружию», — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что американским оружием уже наносятся удары по приграничным территориям России, а именно по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают мирные жители. Кроме того, Запад уже поставляет Украине различные ракетные системы и беспилотники.

«Они пытаются говорить о том, что не дают разрешения на удары по гражданским объектам, но все это происходит с их молчаливого согласия. В любом случае у России есть все ресурсы, чтобы бороться с воздушными целями противника», — добавил Красов.

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