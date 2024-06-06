Удары по НПЗ, Новороссийск, Белгород: где атаковали БПЛА в ночь на 6 июня

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали несколько регионов России в ночь на 6 июня. Где отражали атаки украинских беспилотников, есть ли жертвы и пострадавшие, какой ущерб им удалось причинить?

Что известно об атаке в Ростовской области

Минобороны РФ подтвердило информацию о ночном налете БПЛА. В ходе работы ПВО над Крымом было уничтожено 13 украинских беспилотников, 6 были сбиты над Белгородской областью и еще одна противокорабельная ракета «Нептун» сбита над территорией Ростовской области.

При этом ночью стало известно о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Как сообщил губернатор области Василий Голубев, в результате атаки БПЛА на Новошахтинском заводе нефтепродуктов вспыхнул пожар. Источники отмечают, что высота пламени была «с 15-ти этажный дом».

Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители слышали взрывы перед началом пожара. Канал «Сводки и аналитика СВО» указывает, что удар по Новошахтинску наносился двумя группами беспилотников-камикадзе.

Baza пишет, что после прилета БПЛА загорелись две установки перегонки ABT (атмосферно-вакуумная трубчатка). В ходе работ по тушению пожара Новошахтинский НПЗ был атакован второй группой БПЛА. По информации губернатора Голубева, пострадавших нет.

Блогер Олег Царев отмечает, что Новошахтинский НПЗ — это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России, он подключен к магистральному нефтепроводу «Транснефти» Суходольная — Родионовская.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на НПЗ в Ростовской области.

Что произошло в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на нефтебазу в Старооскольском районе. В результате атаки загорелся один из резервуаров, также взрывной волной выбило окна в здании охраны. По данным администрации, пострадавших нет.

Кроме того, Гладков сообщил о двух атаках на село Грузское Борисовского района. Целью стала территория сельхозпредприятия, куда с БПЛА были сброшены взрывные устройства. Известно, что один грузовой автомобиль загорелся, второй был серьезно поврежден. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «Два Майора» в своей сводке указывает, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Белгороду. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе взорвался рядом с жилым домом. В поселке Горьковский под Грайвороном в результате атаки FPV-дрона сгорела квартира в многоквартирном доме. В селе Безымено дрон повторно ударил по коммерческому объекту.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще атаковали Россию минувшей ночью

Мониторинговый Telegram-канал «Треугольник ЛНР» отмечает, что помимо Белгородчины и Ростовской области ВСУ действовали против Крыма. Атаку БПЛА отражали на запад полуострова. По предварительным данным, аппаратам противника не удалось достигнуть целей.

В Новороссийске, где расположена база Черноморского флота РФ, была атака БПЛА, а также противокорабельной ракеты.

«Предварительно, отбились», — сообщает «Треугольник ЛНР».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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