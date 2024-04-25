«Царь-мангал» идет в атаку: что это такое, зачем придумали, как пугает ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Танк Т-72 ВС РФ

Российский танк, обшитый со всех сторон металлическими листами, за необычный внешний вид получил прозвище «Царь-мангал». Зачем ВС РФ нужен «Царь-мангал», где его используют на поле боя, правда ли, что он эффективен и пугает ВСУ?

Что такое «Царь-мангал»

Первые сообщения о появлении на поле боя «Царь-мангала» появились в начале апреля. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, «Царь-мангал» — это не сам танк, а установленный на него «домик» из сваренных металлических листов. На видео, сделанных ВСУ и появившихся в Telegram 8 апреля, танк Т-72 с «Царь-мангалом» вел бронегруппу при штурме Красногоровки.

Военкор Александр Коц отметил, что внешний вид «Царь-мангала» изначально вызывал смех из-за своего внешнего вида.

«Над его фото долго потешались, пока он не проявил себя в бою. Условия на Красногоровке такие, что [если] не под артиллерию, так под FPV-дрон точно попадешь. Но когда обшиваешь танк бронелистами, а сверху присобачиваешь РЭБ, нет задач невыполнимых», — отметил он.

Военкор Олег Блохин в своем Telegram-канале показал «Царь-мангал» с близкого расстояния. Танк получил каркас из профнастила, который увеличивает его высоту примерно вдвое. Пространство внутри «домика», который везет на себе танк, защищено от проникновения небольших ударных беспилотников с помощью металлических «штор».

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Зачем придумали «Царь-мангал», хорошая ли это вещь

Telegram-канал GREY ZONE пишет, что появляется все больше фото и видео, где можно заметить на танках и иной технике «Царь-мангалы», призванные защитить от дронов противника, которые сжигают технику быстрее, чем ее выпускают. По мнению авторов канала, это говорит скорее о том, что доступные методы защиты от БПЛА недостаточно эффективны.

«Два Майора» отметили, что танк «Царь-мангал» «дал потомство» и по дорогам в зоне СВО уже пошли маленькие «БМП-мангальчики». Отмечается, что это показывает эффективность «Царь-мангала» на поле боя.

Авторы «Военного обозрения» отмечают, что «Царь-мангал» стал ответом на уязвимость бронетехники (не только российской, но и западной) перед многочисленными и недорогими FPV-беспилотниками — стремительные дроны, преодолевая помехи от средств радиоэлектронной борьбы, выводят из строя мощнейшие боевые машины. Однако они предлагают не считать этот танк гениальной находкой людей, вынужденных приспосабливаться к актуальным условиям конфликта.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Дело в том, что причиной создания этого монстра, взбудоражившего общественность, стала банальная поломка Т-72. Как указывают источники, в том числе портал Lostarmour, после попадания снаряда у танка полностью отказал механизм поворота башни и ремонту на месте он уже не подлежал. Вроде бы ездит, даже стреляет, но вступать на нем в прямое соприкосновение с противником было невозможно. Тут и пришла идея оснащения этой машины „дачным домиком“ с целью дальнейшего использования в качестве самоходки», — указывает «Военное обозрение».

Минобороны эту информацию не комментировало.

Где используют «Царь-мангал»

«Военное обозрение» признает, что, несмотря на низкую технологичность «Царь-мангала», поврежденный танк себя хорошо показал в боях за Красногоровку.

Кадры этих боев показал военкор ВГТРК Александр Сладков. «Царь-мангал» двигался впереди бронегруппы, обеспечивая высадку десанта и защищая от интенсивных обстрелов.

«В одной из атак „Царь-мангал“ забуксовал, но это не подрыв — противоминный трал застрял, танкисты 5-й бригады вытянули его в следующий заход. Штурмуют дальше, противник бежит», — пишет Сладков.

Как отмечают «Известия», боевую машину военные 5-й бригады ВС РФ назвали «Фердинандом». Во многом благодаря нему ВС РФ удалось быстро достичь центра Красногоровки, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии ЮВО взяла кирпичный завод! Еще утром захватила девять больших зданий. Кирпичный завод — это центр Красногоровки, основной объект обороны, остались небольшие очаги, в ближайшее время город может быть освобожден», — пишет канал.

Минобороны эту информацию не комментировало.

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