Воронежской области угрожает атака БПЛА Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, средства ПВО находятся в боевой готовности.

Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — заявил он.

Ранее силы российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Воронежу. Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель фуры не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу.

Кроме того, ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода. Массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». Тогда же произошло повторное обрушение попавшего под огонь жилого дома. В МЧС подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.