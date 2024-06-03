ВСУ атаковали легковой автомобиль в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали работающий в поле КАМАЗ и легковое авто у Первомайского

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками КАМАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что водитель машины получил ранения и обратился в больницу.

Первым дроном был атакован КАМАЗ, за рулем которого находился руководитель сельхозпредприятия. В результате взрыва он не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль — пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу, — написал губернатор.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». Пресс-служба Минобороны России информировала, что атака была пресечена 2 июня, около 09:40 мск.

Гладков до этого сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.

Кроме того, ПВО сбила несколько воздушных целей, выпущенных Вооруженными силами Украины над Белгородом и Белгородским районом. Никто не пострадал.