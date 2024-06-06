Российские силы устроили «дымовое шоу» для ВСУ: новости СВО на вечер 6 июня

Фото: РИА Новости

Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме

Российские силы под Херсоном нанесли удары авиационными бомбами ФАБ по ротному опорному пункту, а также пунктам управления БПЛА и РЭБ ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора». На кадрах видно, как на позиции противника сбрасывается не менее четырех снарядов. Все они попадают точно в цель, после чего в небо устремляются огромные клубы белого дыма. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ разбомбили склад с катерами и ключевой объект ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении склада с безэкипажными катерами ВСУ в зоне СВО. Также удары нанесены по месту подготовки и запуска украинских беспилотников аэродромного типа. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего российские силы нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по транспортному узлу ВСУ в Белопольском районе Сумской области. По его словам, боеприпасы упали в стороне вагонного депо в селе Ворожба, где разгружались боекомплекты и военная техника Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Помимо этого, по данным Лебедева, мощный взрыв прогремел в подконтрольном Украине Херсоне. По его словам, ночью российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ, обустроенному в недействующем строительном гипермаркете. В результате в здании произошла детонация. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Требование Путина остановить поставки оружия Киеву назвали угрозой

Продолжается обсуждение заявлений президента России на пресс-конференции для руководителей мировых информационных агентств. Она состоялась накануне вечером в рамках Петербургского международного экономического форума. Отвечая на соответствующий вопрос, глава российского государства предупредил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал это заявление угрозой. По его мнению, Путин повышает ставки.

Фото: Владимир Астапкович/Росконгресс Президент России Владимир Путин

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится», — написал Макгрегор в соцсети X.

Еще одной темой для широкого обсуждения стали слова Путина об украинских потерях в зоне СВО, которые в пять раз превышают российские. Эти цифры, по словам политолога Сергея Маркова, многие восприняли скептически. Однако он привел факторы, доказывающие их правоту.

«Базовое отличие — Россия независимая страна, а Украина находится под жестким управлением. Поэтому генералы армии России несут ответственность за потери перед президентом России, а президент несет ответственность перед матерями погибших. Поэтому он очень хочет сократить число погибших», — объяснил он.

Генсек НАТО и премьер Франции открестились от отправки войск на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска на Украину. По его словам, организация фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки» Киева и согласовать «долгосрочную финансовую приверженность».

Не захотел отправлять солдат на Украину и премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, французские власти неоднократно ранее уже обсуждали этот вопрос, но Париж не планирует этого делать.

Читайте также:

Появились шокирующие кадры расстрела ВСУ темнокожих наемников-дезертиров

В Госдуме рассказали об угрозе ударов американским оружием вглубь России

США отказались давать добро на удары ВСУ по Москве и Кремлю