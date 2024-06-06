Украинский склад безэкипажных катеров уничтожен в зоне СВО Минобороны: ВС РФ уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ

Фото: МО Украины

Российская армия в зоне спецоперации уничтожила склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска украинских беспилотников аэродромного типа, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, ВС России нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, а также скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах. Вместе с этим российские системы ПВО за сутки сбили 48 украинских БПЛА, противокорабельную ракету «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольху».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о российском ракетном ударе по транспортному узлу ВСУ в Белопольском районе Сумской области. По его словам, боеприпасы упали в стороне вагонного депо в селе Ворожба, где разгружались боекомплекты и военная техника Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения украинской армии нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.