В подполье рассказали об уничтожении ключевого объекта ВСУ под Сумами Глава подполья Лебедев: ВС РФ уничтожили транспортный узел ВСУ под Сумами

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о российском ракетном ударе по транспортному узлу ВСУ в Белопольском районе Сумской области. По его словам, боеприпасы упали в стороне вагонного депо в селе Ворожба, где разгружались боекомплекты и военная техника Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Лебедев уточнил, что взрывы и дым можно было увидеть из Белополья, которое находится в восьми километрах от цели ракетного удара.

В селе Ворожба Белопольского района прилетело в стороне вагонного депо, где разгружается военная техника и боекомплект, — объяснил Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил о подрыве грузовика, который перевозил ракеты западного производства. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.