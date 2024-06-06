Премьер Франции не захотел отправлять военных на Украину Премьер Франции Атталь: Париж не планирует направлять своих военных на Украину

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Габриэль Атталь

Франция не планирует направлять своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь в интервью телеканалу France2. По его словам, французские власти неоднократно ранее уже обсуждали этот вопрос.

Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта. Точное решение он собирается озвучить в четверг, 6 июня, во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Комментариев со стороны властей по вопросу переброса военных на Украину обнародовано не было.

В свою очередь французский политик Пьер Леллуш предупредил, что возможные удары вооружениями НАТО по территории России выведут украинский конфликт из-под контроля. По его словам, к такому же исходу приведет ввод войск Альянса на Украину.

Чем больше Париж наращивает помощь Киеву, тем выше риск для Франции стать участником конфликта, констатировал аналитик. Сначала Пятая республика отправляет оружие, указал он, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях.