«Так уже было»: во Франции предупредили НАТО об опасности ударов по России Политик Леллуш: удары оружием НАТО по России сделают конфликт неконтролируемым

Фото: МО Украины

Возможные удары вооружениями НАТО по территории России выведут конфликт из-под контроля, заявил французский политик Пьер Леллуш в интервью Figaro. По его словам, к точно такому же исходу приведет ввод войск Альянса на Украину.

Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием «ввод войск на Украину» и «удары вглубь территории России», мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации. С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме, — отметил эксперт.

Чем больше Париж наращивает помощь Киеву, тем выше риск для Франции стать участником конфликта, констатировал аналитик. Сначала Пятая республика отправляет оружие, указал он, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта. Точное решение он собирается озвучить во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Комментариев со стороны властей по вопросу переброса военных на Украину обнародовано не было.

До этого сопредседатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предположил, что решение Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих солдат в стране. В зоне спецоперации уже находится огромное количество французских наемников, напомнил он.