Возможные удары вооружениями НАТО по территории России выведут конфликт из-под контроля, заявил французский политик Пьер Леллуш в интервью Figaro. По его словам, к точно такому же исходу приведет ввод войск Альянса на Украину.
Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием «ввод войск на Украину» и «удары вглубь территории России», мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации. С нами так уже было в Индокитае, во Вьетнаме, — отметил эксперт.
Чем больше Париж наращивает помощь Киеву, тем выше риск для Франции стать участником конфликта, констатировал аналитик. Сначала Пятая республика отправляет оружие, указал он, затем инструкторов, а после обнаруживает, что уже напрямую участвует в столкновениях.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта. Точное решение он собирается озвучить во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Комментариев со стороны властей по вопросу переброса военных на Украину обнародовано не было.
До этого сопредседатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов предположил, что решение Франции отправить инструкторов на Украину объясняется желанием легализовать присутствие своих солдат в стране. В зоне спецоперации уже находится огромное количество французских наемников, напомнил он.