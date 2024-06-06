США отказались давать добро на удары ВСУ по Москве и Кремлю Байден: США не намерены одобрять удары ВСУ американским оружием по Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Вашингтон не намерен давать добро на удары Вооруженных сил Украины по Москве и Кремлю американским оружием. По его словам, Белый дом выступает против ударов на 200 миль вглубь России. Он также подчеркнул, что американское оружие разрешено применять для ударов вблизи украинской границы.

Их разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине, — добавил американский лидер, говоря об использовании оружия.

Байден также высказался о президенте России Владимире Путине. Политик отметил, что знает его более 40 лет.

Депутат Госдумы Андрей Красов ранее заявил о реальной угрозе нанесения ударов американским оружием вглубь России. Парламентарий подчеркнул, что ВС РФ смогут их отразить. По словам депутата, все зависит от вооружений, характеристик военной техники, которую Киев получает от Запада. Американским оружием уже наносятся удары по приграничным территориям России, констатировал Красов. Речь идет о гражданской инфраструктуре, от чего страдают мирные жители.