В Госдуме рассказали об угрозе ударов американским оружием вглубь России Депутат Красов: существует угроза ударов оружием США вглубь России

Фото: defense.gov

Угроза нанесения ударов американских оружием вглубь Россия реальна, все зависит от вооружений и характеристик военной техники, которую Киев получает от Запада, считает депутат Госдумы Андрей Красов. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что Вооруженные силы России смогут отразить такого рода удары.

Угроза таких ударов существует. Все зависит от вооружений, характеристик военной техники, которая поступает на вооружение Киева. Угроза есть, но в то же время у ВС РФ есть вся необходима техника и вооружения, чтобы противостоять американскому оружию, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что американским оружием уже наносятся удары по приграничным территориям России, а именно по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают мирные жители. Кроме того, Запад уже поставляет Украине различные ракетные системы и беспилотники.

Они пытаются говорить о том, что не дают разрешения на удары по гражданским объектам, но все это происходит с их молчаливого согласия. В любом случае, у России есть все ресурсы, чтобы бороться с воздушными целями противника, — добавил Красов.

Ранее стало известно, что правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе. Уточняется, что размер поставки оценивается в $225 млн. Вашингтон, вероятно, объявит о передаче вооружения на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.