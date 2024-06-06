В подполье заявили о мощном взрыве в Херсоне Подпольщик Лебедев: в Херсоне прогремел мощный взрыв после удара по складу ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в подконтрольном Украине Херсоне прогремел мощный взрыв после удара по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины. По его словам, которые приводит РИА Новости, ночью российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ, который был обустроен в недействующем строительном гипермаркете. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате в здании произошла детонация. Как отмечает Лебедев, к утру 6 июня пожар еще не был потушен.

Прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло, — подчеркнул подпольщик.

Ранее представитель подполья рассказывал, что иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, все чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне. Из-за этого мирное население охотно делится информацией о местах расположения этих военных.

До этого в подполье рассказывали, что в конце мая иностранные наемники, служащие в ВСУ, устроили конфликт с перестрелкой в Херсоне. Отмечалось, что речь идет об англоязычных и франкоязычных военных. Бойцы отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Конфликт сначала был словесным, после чего наемники вышли на улицу, тогда очевидцы услышали несколько выстрелов. Четырех иностранцев с ранениями различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая помощь.