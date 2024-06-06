В подполье рассказали о конфликтах наемников ВСУ с жителями Херсона Подполье: воюющие на стороне ВСУ наемники конфликтуют с жителями Херсона

Фото: МО Украины

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, все чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне, сообщил представитель подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, из-за этого мирное население охотно делится информацией о местах расположения этих военных.

В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением, — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель подполья рассказывал, что в конце мая иностранные наемники, служащие в ВСУ, устроили конфликт с перестрелкой в Херсоне. По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных.

Отмечается, что бойцы отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Конфликт сначала был словесным, после чего наемники вышли на улицу, тогда очевидцы услышали несколько выстрелов. Четырех иностранцев с ранениями различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая помощь.

В середине марта Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тысячи наемников, из них почти 6 тысяч ликвидированы. Лидером по отправке своих военных в ВСУ российское ведомство назвало Польшу.