Минобороны РФ назвало страны, в которых Украина усилила вербовку наемников Минобороны РФ: Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке

Фото: МО Украины

Украина активизировала вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Киев усилил вербовочные мероприятия в связи со срывом очередной волны мобилизации и с целью сокрытия высоких потерь личного состава ВСУ, отметило военное ведомство.

Киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса умирать «за киевский режим» в Польше, Великобритании и других европейских странах, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний («Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»), — заявили в МО РФ.

По данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыло 11 675 наемников из 84 стран. Больше всего иностранцев пополнило ряды украинской армии в марте-апреле 2022 года, но после первых потерь динамика резко сократилась. Самые многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи наемников), США и Канады (порядка 900 человек), Грузии (более 800), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300), Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

По состоянию на 30 июня подтверждено уничтожение 4845 наемников в подавляющем большинстве из США, Канады и Европы. Еще 4801 комбатант сбежал с Украины. На сегодняшний день в рядах ВСУ действуют 2029 наемников, по данным МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что иностранцы используются Киевом как «пушечное мясо», за потери среди них командование ВСУ не привлекается к ответственности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские войска будут уничтожать украинских военных вместе с наемниками и западными генералами и инструкторами во время их совещаний. То, что для проведения их собраний используются гражданские объекты, является виной Украины, указал глава МИД РФ.