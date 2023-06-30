Лавров пообещал уничтожать собрания ВСУ с наемниками Лавров: Россия будет уничтожать «собрания» украинских военных с наемниками и западными генералами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия будет уничтожать «собрания» ВСУ с наемниками и западными генералами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Министр уточнил, что иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру.

То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну, — заявил Лавров.

Он также просил обратить внимание стран НАТО на то, что украинцы используют гражданскую инфраструктуру для размещения своих тяжелых вооружений. По словам Лаврова, использoвание гражданских объектов в военных целях является вoенным преступлением.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая облаcтная прокуратура сообщила, что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять челoвек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным cитуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.