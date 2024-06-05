Иностранные наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне РИА Новости: иностранные наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне

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Иностранные наемники, служащие в Вооруженных силах Украины, устроили конфликт с перестрелкой в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья. По словам собеседника агентства, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных.

В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, — сказал источник.

Собеседник добавил, что бойцы отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Конфликт сначала был словесным, после чего наемники вышли на улицу, тогда очевидцы услышали несколько выстрелов, добавил представитель подполья. Четырех иностранцев с ранениями различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая помощь.

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Майкле-Артуре Сент-Джоне. В ведомстве указали, что они открыто делились в социальных сетях «своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».