Армия России устроила ВСУ «дымовое шоу» под Херсоном «Два майора»: ВС РФ накрыли опорник ВСУ под Херсоном авиационными бомбами

Фото: РИА Новости

Telegram-канал «Два майора» опубликовал видео, на котором по ротному опорному пункту, а также пунктам управления БПЛА и РЭБ Вооруженных сил Украины под Херсоном нанесли удары ФАБами (авиационными бомбами). На кадрах заметно, что на позиции украинцев было сброшено не менее четырех снарядов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно, что бомбы попадают точно в цель, после чего в небо поднимаются огромные столбы белого дыма. Удары наносились последовательно, один за другим.

Ранее Telegram-канал «Воин DV» опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение камеры наружного наблюдения Вооруженных сил Украины. По объекту нанес удар FPV-дрон. По информации канала, беспилотником управлял оператор с позывным Байкал.

До этого сообщалось, что солдат ВС России, получивший осколочное ранение в колено, в одиночку смог ликвидировать модернизированный танк Т-64 Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. В Сети опубликовали видео, на котором заметно, что боец применил реактивную штурмовую гранату. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.