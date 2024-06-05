Раненый боец в одиночку уничтожил украинский танк и попал на видео

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Солдат ВС России, получивший осколочное ранение в колено, в одиночку смог ликвидировать модернизированный танк Т-64 Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. В Сети опубликовали видео, на котором заметно, что боец применил реактивную штурмовую гранату. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Так, операторы беспилотников засекли движущуюся технику вдоль дач. Они передали информацию об этом штурмовику 114-й ОМСБр с позывным Маркел. В момент, когда Т-64 приблизился к позиции бойца, он покинул укрытие и бросил в технику гранату. После раздался громкий взрыв и белый дым взвился над украинской боевой машиной. За этот подвиг российского солдата отметили орденом Мужества.

Ранее Telegram-канал «Воин DV» опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение камеры наружного наблюдения Вооруженных сил Украины. По объекту нанес удар FPV-дрон. По информации канала, беспилотником управлял оператор с позывным Байкал.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал ролик, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.