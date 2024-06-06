Появились шокирующие кадры расстрела ВСУ темнокожих наемников-дезертиров «ВД» показало кадры расстрела ВСУ темнокожих наемников-дезертиров

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли группу темнокожих наемных бойцов, пишет Telegram-канал «Военное дело» и публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить, как четверо людей стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании. На фоне можно услышать мужской голос, который заявляет, что с решившими покинуть позиции и бежать, разговор короткий.

Военный подходит к наемникам, затем открывает огонь. После этого все четверо падают на землю. Судя по всему, съемка велась на камеру, прикрепленную к оружию, из которого стреляли в наемников. Во время передвижения автора на видео можно заметить других вооруженных бойцов.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в ВСУ в рядах 59-й бригады, сообщили в Минобороны России. Он заявил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ.

Следственный комитет РФ до этого завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Майкле-Артуре Сент-Джоне. В ведомстве указали, что они открыто делились в социальных сетях «своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».