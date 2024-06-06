Взятый в плен колумбиец раскрыл, как ВСУ обманывают иностранных наемников Минобороны: ВС России взяли в плен колумбийца из рядов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ в районе села Красногоровка взяли в плен гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, состоявшего в ВСУ в рядах 59-й бригады, сообщили в Минобороны России. Он заявил, что украинцы обманули иностранных военных: их должны были послать на охрану здания, но бросили прямо на линию огня. Монтилла посоветовал своим соотечественникам не отправляться в ВСУ, пишет ТАСС.

Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня, — сказал колумбиец.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, служащие в Вооруженных силах Украины, устроили перестрелку в Херсоне рядом с кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Сначала наемники поругались, после чего наемники вышли на улицу, тогда очевидцы услышали несколько выстрелов. Четырех иностранцев с ранениями различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая помощь.

Следственный комитет РФ до этого завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Майкле-Артуре Сент-Джоне. В ведомстве указали, что они открыто делились в социальных сетях «своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».