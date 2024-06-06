«Повышает ставки»: требование Путина к Байдену назвали угрозой Макгрегор: требование Путина остановить поставки оружия ВСУ является угрозой

Фото: Валентина Певцова/Росконгрес

Владимир Путин

Обращение президента России Владимира Путина к американскому коллеге Джо Байдену с требованием прекратить поставки оружия Украине является угрозой, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, российский лидер повышает ставки.

Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие. Ничем хорошим это не закончится, — отметил Макгрегор.

Ранее агентство Reuters писало, что правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе. Размер поставки оценивается в $225 млн, уточнили журналисты. Вашингтон, вероятно, объявит о передаче вооружения на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

До этого Путин предупредил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право. При этом поддержку западных стран можно расценивать как прямое участие в украинском конфликте, обратил внимание глава государства. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений, констатировал президент.