Политолог на пальцах объяснил правоту Путина в вопросе потерь армии России Марков: генералы армии России несут ответственность за потери перед Путиным

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Политолог Сергей Марков заявил, что есть факты, которые подтверждают слова президента России Владимира Путина о потерях армии. Одним из них стала ответственность генералов перед главой государства. Марков в Telegram-канале отметил, что многие скептически отнеслись к словам российского лидера.

Базовое отличие — Россия независимая страна, а Украина находится под жестким управлением. Поэтому генералы армии России несут ответственность за потери перед президентом России, а президент несет ответственность перед матерями погибших. Поэтому он очень хочет сократить число погибших, — объяснил политолог.

Эксперт добавил, что все генералы ВСУ отчитываются перед кураторами в лице офицеров США, а слезы украинских матерей «не имеют значения». Также они в качестве гарантии получили второе американское или британское гражданство. Семьи генералов имеют гражданство страны НАТО, а всю зарплату они получают в иностранной валюте. Поэтому, убежден Марков, армией Украины давно руководят иностранцы.

США, по мнению политолога, поощряют большую гибель солдат ВСУ, чтобы разжечь больше ненависти между Киевом и Москвой. Главное целью американской стороны Марков назвал «сделать из Украины Антироссию».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что потери ВС РФ в рамках СВО меньше, чем потери украинской стороны. Глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ отметил, это касается, в частности, невосполнимых потерь.