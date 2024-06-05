Путин сравнил потери России и Украины в зоне СВО Путин заявил, что потери России на поле боя в разы меньше украинских

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Владимир Путин

Потери России в рамках специальной военной операции в разы меньше, чем потери Украины, заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин. Он отметил, это касается, в частности, невосполнимых потерь, передает пресс-служба Кремля.

Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны, — сказал Путин.

Российски лидер также подчеркнул, что украинский конфликт достаточно быстро закончится, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие киевским властям. По его словам, противостояние при таком раскладе завершится через 2-3 месяца.

Кроме того Путин предположил, что правительству США понадобится один год, чтобы избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Сначала Вашингтон заставит киевские власти снизить мобилизационный возраст до 18 лет, указал президент. После этого Белый дом найдет замену Зеленскому, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Кремль считает преждевременным говорить о новом главе Украины, с которым Москва может наладить диалог. Так он прокомментировал поиск США замены Зеленскому.